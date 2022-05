Skat har opkrævet over 300 millioner efter indsats mod social dumping

- Derfor er jeg meget tilfreds med, at dygtige kontrolmedarbejdere i hele landet hver dag er med til at sikre, at reglerne på det danske arbejdspladser bliver fulgt. Og at virksomhederne afregner korrekte skatter og afgifter.

De rekordhøje opkrævninger i 2021 kan hænge sammen med, at de opgøres i det år, hvor kontrollen afsluttes.

Det skyldes, at Skattestyrelsen i månederne under covid-19-nedlukningen fokuserede på at afslutte sager fra tidligere kontroller frem for at foretage nye kontrolaktioner, oplyser styrelsen.

Siden 2015 har Skat i alt opkrævet mere end 1,5 milliarder kroner gennem indsatsen mod social dumping.