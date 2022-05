Kommune forbyder spilreklamer i offentlig transport

I Danmark kan man udelukke sig selv fra at spille pengespil. Det kan man gøre ved at melde sig i Spillemyndighedens register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS).

De seneste tal fra Spillemyndigheden fra 2020 viser, at over 25.000 er registreret i ROFUS. Dermed er de midlertidigt eller endeligt udelukket fra at spille i Danmark.

Flere medlemmer af byrådet i Randers tilkendegav på byrådsmødet deres sympati med den 21-årige randrusianer og i dag spilfri ludoman Marcus Mossalski. Han har flere gange i medierne fortalt om sit spilmisbrug.

Forslaget blev oprindeligt fremsat af SF, Enhedslisten, Beboerlisten, og Velfærdslisten.

Kun Konservative og Nye Borgerlige stemte nej til et forbud.