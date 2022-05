19/05/2022 KL. 15:00

Se din kommune her: Stor forskel på, hvor mange patienter man er om samme læge

Det har i årevis været en ambition at nedbringe antallet af patienter for hver praktiserende læge. Nye tal viser dog, at de praktiserende læger har hænderne lige så fulde, som de havde for fire år siden. Ifølge lægerne er der behov for 1.500 ekstra læger i løbet af de kommende 10 år.