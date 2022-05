3.440 ansatte i Københavns Kommune fortæller om krænkende adfærd

38 procent siger, at det kom fra en ekstern samarbejdspartner.

Ifølge overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) er kommunen i gang med et arbejde for at nedbringe antallet af krænkende oplevelser.

- Alle medarbejdere skal gå på arbejde og være sikre på, at de møder ind til en god omgangstone. Og at de er klædt på til at håndtere det, hvis de arbejder med udsatte borgere.

- Den her undersøgelse viser mig, at vi har et godt stykke igen, siger hun.