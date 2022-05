Skolen er bl.a. kendt for, at indflydelsesrige og kendte danskere har gået på den. Prins Nikolai, Hummel-direktør Christian Stadil og skuelspiller Pilou Asbæk er alle tidligere elever, mens kronprinsparrets ældste søn, prins Christian, går i 1.g på Herlufsholm nu.

Også kunstner Kristian von Hornsleth har gået på kostskolen. Og midt i den larmende kritik slår han et slag for, at tusindvis af elever har haft gode oplevelser på skolen.