Minkavlere vil have ophævet forbud efter ny risikovurdering

Det midlertidige forbud mod minkavl bør ophæves, lyder det fra Danske Minkavlere.

Meldingen kommer efter ny risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI).

Instituttet anser sandsynligheden for, at der opstår en bekymrende virusvariant ved begrænset dansk minkavl for at være lav.

Den konklusion vækker glæde hos Danske Minkavlere, der repræsenterer branchen.