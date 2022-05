Dette tager dog udgangspunkt i, at pandemien følger to af tre opstillede scenarier. I de to scenarier vil coronasmitten være baseret på en variant a la den nuværende omikron-variant eller den tidligere delta-variant.

Udvikler der sig imidlertid en tredje variant, der medfører høj risiko for alvorlig sygdom og ventetid på en effektiv vaccine, så »kan man risikere, at nedlukninger og restriktioner i en periode vil være eneste metode til at holde epidemien under kontrol«.

Det vil gælde uagtet, om man genåbner minkerhvervet eller ej, men »i et sådant scenarie vil et indledende stigende smittetryk øge sandsynligheden for, at minkbesætninger smittes, og at der sker videre smitte fra minkbesætninger«, skriver SSI, der vurderer, at smittede minkbesætninger i så fald kan »give anledning til en relativt større andel af de smittede i samfundet«.

Dette var scenariet i 2020, men SSI understreger, at de to situationer ikke kan sammenlignes direkte, da »antallet af mink var omkring 10-50 gange større og befolkningsimmuniteten meget begrænset«.

Forbudt siden 2020

Forbuddet mod minkavl blev indført i december 2020. Det skete, efter at regeringen den 4. november samme år havde krævet alle mink aflivet, fordi man var bekymret for, at en hastig smittespredning med coronavirus blandt mink kunne udvikle virusmutationer, der ville være modstandsdygtige over for coronavaccinerne.

Den 14. juni 2021 skrev SSI i en risikovurdering, »at hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse«.

I september fik Folketingets partier en mundtlig redegørelse fra SSI. Her stod seruminstituttet fast på risikovurderingen fra forsommeren, og det førte til, at regeringen sammen med dens støttepartier valgte at forlænge forbuddet mod minkavl til at gælde hele 2022 med.

Minkavlere vil åbne igen

Frem til den 1. april indeværende år har landets minkavlere kunnet vælge.

Ville de lukke deres erhverv og modtage erstatning i form af ekspropriation? Eller ville de lægge deres erhverv i dvale, til det igen bliver tilladt at avle mink, og i stedet blive kompenseret for faste udgifter til bl.a. vedligeholdelse af minkbure og husleje.

1.243 valgte at lukke deres erhverv, mens 15 minkavlere ønsker at åbne op igen. Det svarer til, at cirka 1 pct. ønsker at åbne.

Martin Steen Korsbæk var den første minkavler, der søgte om at lægge sit erhverv i dvale. Det gjorde han allerede den 20. januar 2022.

»Socialdemokratiet siger jo, at de gerne vil os. Det vælger jeg at tro på. Vi må have en vis tillid til folk her i Danmark,« sagde han til Jyllands-Posten den 15. februar 2022.

Fødevareminister Rasmus Prehn oplyser til Jyllands-Posten, at regeringen endnu ikke har taget endelig stilling til minkerhvervets fremtid.