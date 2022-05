Pres på Borgerservice rykker sluttidspunkt for NemID

Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Adam Lebech forklarer, at flygtninge fra Ukraine, nye pasregler og afstemningen om forsvarsforbeholdet har gjort det meget svært at holde ventetiden hos Borgerservice på et acceptabelt niveau.

Han mener, at ventetiden kan gøre nogle borgere nervøse.

- For at sikre den tryghed, der skal være omkring det, forlænger vi fristen med fire måneder, siger han.

I kommunerne er man tilfreds med, at fristen nu rykkes.

Det siger formand for arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg i Kommunernes Landsforening, Peter Rahbæk Juel (S), i en pressemeddelelse.