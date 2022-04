Frivillige i årlig jagt på affald i naturen fandt færre ton

- Ud over glæden ved, at en masse affald nu er fjernet fra naturen, håber jeg, at det kan give en refleksion over, at vi skal reducere mængden af affald i Danmark, siger han.

- Vi er et af del lande i verden, der producerer allermest affald. Vi har brug for at sætte ind med langt flere pant-systemer og benytte os af langt mere genbrug, så vi undgår at smide så meget ud.

I 2021 var mængden af indsamlet affald betydeligt større. Her registrerede de tilmeldte, at de tilsammen havde fjernet 167 ton affald.