Mandag har Danmark tømt årets lager for naturressourcer

En af grundende til, at Danmark så tidligt på året går fra forbrug til overforbrug, er, at Danmark er det land i EU, der producerer mest affald per indbygger.

Derfor kan vores affald være et sted at starte, påpeger Maria Reumert Gjerding, som mener, at der ligger et stort politisk ansvar i at omstille Danmark til en cirkulær økonomi.

- Vi skal have brugt alle ressourcerne, så de ikke går til spilde, siger hun.

Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at Danmark, ligesom Holland har gjort det, sætter sig et mål om at blive affaldsfrit i senest 2050.

Det mål skal nås med delmål. Herunder skal affaldsmængden per indbygger reduceres med 20 procent i 2030.

Og forbruget af engangsemballage skal reduceres med 50 procent inden samme år, lyder forslaget.