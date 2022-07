Det er ikke så sært, at lige netop Christian Bugge Henriksen står i spidsen for et stort forskningsprojekt, der netop er sat i gang for at få danskerne til at »elske plantekost«. Og som skal udpege de planter, som normalt bruges til f.eks. grisefoder, der bedst kan blive til sublim mad på middagsbordet.

For da Christian Bugge Henriksen havde vennerne på besøg, serverede han forskellige udgaver af ”hakkedrenge”, hvor der både var anvendt traditionelt oksekød og fars baseret på grønne planter. Så fik gæsterne lov at give deres vurdering af bøffernes smag. Og næsten, som når andre afholder vinsmagning, var der både vindere og tabere – og ikke helt enighed.