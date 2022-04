Eksperter vil regulere brug af algoritmer i det offentlige

Formanden for kommissionen er Thomas Damkjær Petersen, der også er formand for Ingeniørforeningen.

Han mener, at den nuværende brug af algoritmer i det offentlige godt kan sammenlignes med en slags ”wild west-tilstand”.

- Kunstig intelligens er et nyt værktøj, som er kommet hertil, fordi vi har så stærke computere, at man kan gennemanalysere kæmpe datamængder på et splitsekund.

- Derfor siger vi, at man skal benytte det med omtanke. Og derfor mener vi, at alt lovgivning fremadrettet skal tjekkes for dets dataetiske konsekvenser, på samme måde som man tjekker for økonomiske og miljømæssige virkninger, siger han.