12/04/2022 KL. 08:58

Se dokumentaren: Rikke og Georg Madsen kæmpede for at undgå tvangsbortadoption af deres søn William

William kom til verden en forårsdag i 2021 på Viborg Sygehus. Mens hans forældre nærstuderede det krøllede babyansigt, var kommunen i fuld gang med at forberede en tvangsfjernelse og siden en tvangsbortadoption. I et år har Jyllands-Posten været flue på væggen hos familien Madsen, fra den dag dens søn blev født og frem til den eftermiddag, da forældrene fik at vide, om de stadig måtte være Williams mor og far.