»Georg planlægger mange ture væk uden at tage med i sin planlægning, hvor sønnen skal spise og sove, eller hvad hans behov måtte være. Georg og kæresten havde været på tur til Tyskland, hvor de havde købt undertøj i en sexshop ved Kruså-grænse. De opdager så dagen efter, at de ikke havde fået nogle strømper med, der hørte til sættet. Georg vælger da, at hele familie tager afsted for at hente disse, og at det skal gøres med det samme,« lød et af eksemplerne.

Når han i dag læser observationerne fra sin første tid som far, siger han, »at de ingen humor har«, og at det bekræfter ham i, at de konstant var på nakken af ham.

»Jeg var ikke særligt gammel dengang. Jeg er mere moden i dag,« siger han.

Da sønnen var 10 måneder, blev han anbragt, og kort tid efter gik Georg Madsen og moderen fra hinanden. Faderskabet hvirvlede samtidig op i undertrykte følelser, der sendte ham i retningen af psykiatrisk skadestue.

Her dukkede Georg Madsen op første gang i 2001, da han efter et skænderi med sin mor ringede til vagtlægen og fortalte om selvmordstanker. En læge noterede om Georg Madsen: »Føler sig trist og med tiltagende håbløshedstanker. Angiver ensomhedsproblematik som væsentligste årsag«.

Efter anbringelsen af sønnen blev Georg Madsen fast besøgende på psykiatriske afdelinger, hvor han åbnede sig om de seksuelle overgreb fra barndommen, som psykologer forsøgte at give ham redskaber til at håndtere, og som ifølge Georg Madsen var stærkt medvirkende til, at han i årene efter blev noteret for 15 selvmordsforsøg.

En læge noterede om hans sindstilstand, at selvmordsforsøgene blev foranlediget af »en velkendt mandsstemme i 2. person, der rumsterede rundt og befalede Georg Madsen at tage en overdosis piller og dø«.