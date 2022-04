Det er meget kritisabelt, at mange tusinde ukrainske flygtninge står uden ret til almindelig lægehjælp og andre sundhedsydelser, mens de venter i flere uger, en måned eller længere tid på overhovedet at få lov til at indsende deres ansøgning om opholdstilladelse.

Sådan lyder det fra Jørgen Skadborg, formand for Praktiserende