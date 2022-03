Mens Tibetkommissionen i sin nye rapport retter en skarp kritik af Udenrigsministeriet for at sætte hensynet til kinesiske gæster over borgernes grundlovssikrede rettigheder, så fastholder embedsmændenes politiske chef gennem 10 år, at han ikke kendte til bestræbelserne på at tage hensyn under kinesiske statsbesøg.

I et interview med Jyllands-Posten slår forhenværende udenrigsminister fra 2001 til 2010 Per Stig Møller (K) fast, at han ikke var vidende om, at hans embedsmænd ifølge kommissionen lagde »pres« på politiet for at sikre, at kinesiske gæster hverken så eller hørte anti-kinesiske demonstrationer eller meningstilkendegivelser.