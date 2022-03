Mere specifikt nævner kommissionen, at der i Udenrigsministeriet blev udvist stor imødekommenhed over for de kinesiske ønsker om, at synlige anti-kinesiske demonstrationer og meningstilkendegivelser skulle undgås ved officielle besøg, og at man var villig til at »gå langt« for at bevare den gode relation til kineserne

Folk i Udenrigsministeriet videreformidlede de kinesiske ønsker til PET og i visse tilfælde direkte til Københavns Politi.

Generelt har der hersket en usund kultur i Udenrigsministeriet, lyder det:

»Udenrigsministeriets håndtering af kinesiske besøg i Danmark har generelt været præget af en forvaltningskultur, hvor hensynet til at undgå at støde de kinesiske gæster blev sat over grundloven og EMRK (den europæiske menneskerettighedskonvention, red.),« skriver Tibetkommissionen.