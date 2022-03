Til det svarer ministeren, at hans klare opfattelse er, at ikke alle deler den overbevisning.

»Det er helt fair at ønske sig endnu mere. Men vi har vel at gøre med det til dato mest ambitiøse og gennemarbejdede tiltag til at skabe en bedre uddannelsesbalance i Danmark. Det er også et ganske stort beløb, der anvendes til at sikre grundlaget for både nye og eksisterende uddannelsestilbud. Selv om universiteterne har spillet med og givet konstruktive indspil, er min oplevelse af debatten de seneste måneder nu også ret klart, at de absolut ikke synes, at det er ligegyldige eller uambitiøse forventninger, vi har haft til dem. Vi er lykkedes med et lave en bred og balanceret aftale, hvor vi både bibeholder stærke universiteter i de største byer og gode muligheder for uddannelse til dem, der bor uden for de større byer,« mener Jesper Petersen.