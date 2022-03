Skolegang giver ukrainske flygtningebørn ro og stabilitet

- Vores indtryk er, at dem, vi har nu, er ved godt mod og klar til at lære.

- Det er klart, at der kan komme nogle, der har oplevet krigshandlinger i deres hjemland, som de skal have hjælp til at bearbejde. Men vi har ikke set dem endnu, siger han.

Børnene undervises dels på skoler i Lynge nær Center Sandholm samt i Jelling nær Center Thyregod.

Selv om alt er uvant for de ukrainske flygtningebørn, er der ifølge skolelederen noget genkendeligt for dem, når de sætter sig på skolebænken.