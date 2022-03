Ukraines ambassadør: Lad være med at integrere mine landsmænd

Hele det offentlige Danmark er gået i gang med at tage imod ukrainske flygtninge. Folkeskoler, SU-styrelsen og integrationssystemet.

Men nu beder Ukraines førstemand i Danmark, ambassadør Mykhailo Vydoinyk, om en helt anden tilgang.

Det sker i et stort interview med Jyllands-Posten, hvor han også slår til lyd for en barskere kurs overfor de civile russere, ikke mindst de russiske kvinder, i et håb om, at de vil vende sig mod Putin.