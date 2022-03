Flugt fra folkeskolen: Hver femte elev går nu på privatskole

Hos Skolelederforeningen mener formand Claus Hjortdal, at lærekonflikten i 2013 og reformen i 2014 bærer noget af ansvaret. Men folkeskolerne er ikke for dårlige.

- Ikke mere - nu er det bare blevet en trend. Der er en tro på, at det bliver bedre, fordi man selv betaler for det. Det er en historisk ting, der er svær at stoppe, for jeg mener slet ikke, at det er korrekt, men det hjælper ikke ret meget, siger Claus Hjortdal til Politiken.