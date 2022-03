Ambassadør: Danmark skal ikke skabe forhold så ukrainere bliver

- Fordi vores store mål er, at folk kan vende tilbage til Ukraine.

En ny særlov, der i sidste uge blev vedtaget af Folketinget, gør det lettere for flygtede ukrainere at få eksempelvis ophold og komme i arbejde.

Mykhailo Vydoinyk siger videre til Berlingske, at han er glad for særloven, der ”vil gøre det nemmere for os at hjælpe ukrainere her”.

Han ser dog gerne, at kommunerne hjælper med mad eller økonomi. For ukrainere får svært ved at være i Danmark på grund af højere leveomkostninger.