Statsrevisorer: Dårligt tilsyn og mange fejl på handicapområdet

Der har været et utilfredsstillende tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Sådan lyder kritikken fra Statsrevisorerne mandag i en beretning.

Det utilfredsstillende tilsyn og ”mange fejl” i kommunernes forvaltning betyder, at ”der er en øget risiko for, at borgere med handicap ikke modtager de ydelser, som de er berettigede til efter serviceloven”.