Ukrainere får foldere om dansk sundhedshjælp ved tyske færger

- Vi havde en mor forleden, hvis barn var ramt af en smitsom og alvorlig sygdom og blev hentet i ambulance, siger Bettina Grønvald Tomczyk.

- Hun var selvfølgelig bekymret for sit barn, men det viste sig, at hendes stærke, følelsesmæssige reaktioner i høj grad også skyldtes, at hun var bekymret for, at hun ville blive opkrævet betaling i ambulancen eller på sygehuset, siger hun i pressemeddelelsen.

For at betrygge ukrainerne og sikre, at de får den fornødne hjælp, informerer regionen om mulighederne for gratis sundhedshjælp i Danmark.

Faktisk har regionen sørget for, at der bliver delt foldere ud i de nordtyske byer Rostock og Puttgarden, hvor der på ukrainsk bliver fortalt om den gratis hjælp, inden de tager færgen til Danmark.