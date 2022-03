25/03/2022 KL. 11:30

Efter to turbulente måneder vil Messerschmidt og Kofod nu skabe et »Dansk Folkeparti version 2.0«. Det bliver både mere blåt og erhvervsvenligt

Efter måneders uro forsøger Morten Messerschmidt og Peter Kofod nu at udstikke en ny kurs for Dansk Folkeparti. Partiet har haft for lidt politik på hylderne, og dets hjerte skal banke for små og mellemstore virksomheder, lyder det i et stort interview.