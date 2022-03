Indlæggelse, død, vold og sex der fortrydes.

Sådan lød nogle af ulykkerne ved unges druk, da regeringen for nylig præsenterede ønsket om et forbud mod salg af alkohol til unge under 18 år. Fra en psykolog og en ungdomsforsker lyder det, at netop nutidens generation af unge samtidig har brug for netop alkoholen i deres liv. Det et et værktøj til at skabe det fællesskab, som de mangler.