Jagten på Mogens Amdi-Petersen og fire andre Tvind-ledere, der hver især er tiltalt for at begå underslæb og skattesvig for tocifrede millionbeløb, fortsætter.

Det står klart, efter at Vestre Landsret har besluttet, at der fortsat er grundlag for varetægtsfængslingen in absentia, uden at de er til stede, og at »der også efter de nye regler skal udstedes europæiske arrestordrer, således at de fem tiltalte fortsat kan blive udleveret til retsforfølgning i Danmark«.