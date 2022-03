Forsker om danske krigere: Ukraine har gjort det overskueligt

- Delvist skyldes det, at man har lavet det her setup, som virker mere overskueligt at engagere sig gennem, end hvis man skulle møde op ved grænsen og selv afsøge muligheden for at gå ind i en milits.

- Her bliver man opfordret til at søge optagelse i forvejen gennem en officiel ambassade.

Samtidig kan det også have en betydning, at statsminister Mette Frederiksen (S) ”var hurtigt til at give grønt lys”. Allerede få dage efter invasions start slog hun fast, at det ikke er ulovligt at kæmpe på Ukraines side.