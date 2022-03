Historisk få penge fra dankort-nethandel bliver misbrugt

Han fremhæver, at det vigtigste man kan gøre, er at passe på sine ting og ikke udlevere kort og koder til andre. Danskerne er gode til at passe på, mener han.

Jeppe Juul-Andersen forventer ikke flere store fald i misbrug af dankort.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at fastholde det her historisk lave niveau. Men jeg er også nødt til at sige, at jeg tror også, at vi vil se en let stigende tendens, når alt vender fuldstændig tilbage til normalen, siger han.

Tallene fra Nets dækker alene over misbrug af dankort, og ikke over andre typer af betalingskort.