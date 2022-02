Ny advarselsrobot bremser misbrug af betalingskort

En ny slags advarselsrobot skal gøre det nemmere at opdage misbrug af dankort. Samtidig får onlineforretninger bedre mulighed for at stoppe en forsendelse, som de potentielt ikke får penge for. Det skriver virksomheden Nets i en pressemeddelelse. Hvis robotten opsporer mistænkelige køb, tjekker Nets hos den enkelte bank for at bekræfte, at der er tale om kortmisbrug.

Hvis banken bekræfter, får forretningen besked. Dermed kan den stoppe forsendelsen og undgå at miste penge. Checket er til for at undgå misforståelser, fortæller pressechef hos Nets Søren Winge. - Når det først kommer forbi banken, og banken konkluderer, at der er tale om et misbrugsforsøg, føler vi os sikre nok til at kunne give meldingen til forretningen, siger han. Tiltaget har været i gang i en måned, men allerede nu ser det ud til at bære frugt, lyder det fra direktør i Nets Jeppe Juul Andersen.

- Med den nye advarselsservice, som er et samarbejde mellem Nets og bankerne, klæder vi forretningerne bedre på til at vurdere, om eventuelt mistænkelige køb bør afvises. - Selv om det er helt nyt for forretningerne, ser det allerede ud til at have en markant effekt, siger han. Nets vurderer, at den nye service allerede har sparet forretninger for tusindvis af kroner i tab. En af de virksomheder, der har været med i projektet fra start, er Salling Group. I 2020 omsatte Salling Group for 60 milliarder kroner. På den baggrund kan tusindvis af kroner måske virke som småpenge. Det skal dog ses i et større perspektiv, mener Nets’ pressechef. - Hvis vi går to år tilbage, blev der misbrugt for omkring 10 millioner kroner om året med dankort. Nu er det heldigvis faldet markant til omkring 5-6 millioner i 2021. Der findes mange andre betalingskort, så det er faktisk relativt mange penge for virksomhederne.

- Hver enkelt tiltag, vi kan foretage for at spare penge, som potentielt går tabt for en forretning eller forbruger, er selvfølgelig en indsats værd. - Vi har kun kørt med den her ordning i en måned, men allerede nu kan vi se, at der er yderligere misbrug, som vi kan dæmme op for. Så over tid kan vi forhåbentlig gøre det endnu bedre.

Samme indstilling har Salling Group, fortæller Jakob Dupont, som er ansvarlig for virksomhedens indsats mod svindel med betalingskort ved onlinehandel. - Vi hilser alle initiativer og tiltag velkommen, som kan bidrage til at bekæmpe misbrug af betalingskort. Derfor er vi også positive over for det nye advarselssystem, som giver os endnu bedre forudsætninger for at spotte og stoppe betalingskortmisbrug hurtigere, end vi tidligere har kunnet. - Af den grund er vi glade for, at advarselssystemet er en permanent løsning, så vi og andre internetforretninger kan stå endnu stærkere over for svindlere, siger han.

/ritzau/