Ukrainere på flugt kan flytte ind i gammelt jysk rådhus

På Lolland er der udpeget to gamle skoler, og ifølge borgmester Holger Schou Rasmussen (S) er klargøringen allerede i fuld gang.

- Det er simpelthen rengøring, på med varmen og strømmen igen. Og så skal vi have tjekket, at alt fungerer, og at fornødenhederne er der.

- Den ene skole har gjort klart, og den anden bliver klar i løbet af et døgn eller to, siger han og betegner hjælpen som en borgerpligt.

Planen er, at skolerne skal fungere som en form for modtagecentre, inden familierne kan fordeles i mere permanente boliger.

Regeringen har sagt, at den forventer omkring 20.000 flygtninge fra Ukraine den kommende tid. Og de enkelte kommuner forventer at få besked fra Udlændingestyrelsen, kort inden de skal modtage flygtninge.