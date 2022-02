28/02/2022 KL. 19:36

Danskere vil til Ukraine for at kæmpe: »Mine forældre rystede på hovedet ad mig«

I Facebook-grupper deler danskere overvejelser og planer om at tage til Ukraine for at kæmpe mod Rusland. Ifølge eksperter er det lovligt at tage afsted.