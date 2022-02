27/02/2022 KL. 09:00

Et døgn med Martin Lidegaard: »Jeg ser Putins tale fra hotelsengen. Det er ikke nogen god måde at vågne på«

Tidligere udenrigsminister og nuværende formand for Udenrigspolitisk Nævn, Martin Lidegaard (R), vågnede torsdag op til nyheden om russisk invasion i Ukraine. Siden har han været i Paris for at mødes med repræsentanter fra de andre EU-lande. Her fortæller Martin Lidegaard om at se Putins tale fra en hotelseng, om angsten for den russiske præsident og om god fransk mad, mens verdenshistorien forandres.