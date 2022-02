52.000 vil gøre det gratis at køre over Storebæltsbroen

På blot tre uger har ejeren af campingpladsen i Hanstholm fået over 52.000 støtter til sit forslag om at gøre Storebæltsbroen gratis. Nu ender forslaget i Folketinget.

Bent Thodsen, der er ejer af campingpladsen i Hanstholm, har haft rigtig travlt de seneste tre uger. Ikke med at drive campingplads, men med at svare på mails og telefonopkald i forbindelse med sit borgerforslag om at gøre det gratis at køre over Storebæltsbroen – et forslag der nu har fået over 52.000 støtter – og som nærmest har blæst ham omkuld.

»Hver dag kommer der 40-50 mails om sagen, og jeg bruger dagligt tre-fire timer på at svare på mails og tale i telefon om forslaget,«fortæller Bent Thodsen, der er blevet dybt overrasket over opbakningen og støtten. »I dag har der været to tv-stationer forbi, og senere skal jeg mødes med en tredje. Men hvis det lykkes at få gjort det gratis at køre over Storebælt, kan det ende med at ændre hele Danmarkshistorien. Hvis det bliver gratis, kan det få betydning for mange familier og erhvervsdrivende, der benytter broen – og få betydning for andre fremtidige broer,« mener Bent Thodsen og henviser til både Femern- og en mulig Kattegatbro.

Mange af henvendelserne kommer fra helt almindelige mennesker, der synes, at det er en rigtig god idé at gøre Storebæltsbroen gratis, men der har også været henvendelser, hvor man har forsøgt at få Bent Thodsen til at stille op i politik, hvilket han dog pure har afvist. Selv mener Bent Thodsen, at mellem en og to tredjedele af befolkningen støtter forslaget. Han kunne derfor sagtens forestille sig, at et lille parti kan finde på at tage forslaget med i sit partiprogram, hvilket efter hans mening vil lægge maksimalt pres på de etablerede partier.

Siden fremsættelsen af forslaget den 29. januar har bl.a. den nytiltrådte transportminister Trine Bramsen sagt, at hun i princippet støtter forslaget om at gøre Storebæltsbroen gratis, men at hun dog respekterer de aftaler, der er indgået om betaling.

Hvis et borgerforslag får 50.000 støtter eller flere, er Folketinget tvunget til at tage stilling til spørgsmålet.