08/02/2022 KL. 16:22

For abonnenter

Minister støtter idé om gratis kørsel over Storebælt, men erkender, at det ikke bliver nu

Transportminister Trine Bramsen støtter i princippet et forslag om, at det bør være gratis at passere Storebælt, men erkender samtidig, at hun som ny minister skal respektere de aftaler, der er indgået.