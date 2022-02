Supersygehus i Aalborg bliver dyrere og forsinkes igen

Desuden kommer byggeriet til at koste 130 millioner kroner mere end først antaget.

Hidtil har planen været, at driften af sygehuset kunne begynde i andet halvår af 2023.

Tidsplanen for Nyt Aalborg Universitetshospital er endnu engang blevet udskudt.

Regionens forretningsudvalg vil gøre en ekstra indsats for at få byggeriet færdigt inden for den nye tidsramme.

- Medlemmerne af Forretningsudvalget fik en redegørelse af sagen og ser med stor alvor og bekymring på den aktuelle situation. Derfor blev det på dagens møde besluttet at igangsætte yderligere handlinger, der skal være med til at genoprette fremtidens universitetshospital, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Det er ikke første gang, at byggeriet bliver udskudt.

I august sidste år lød vurderingen, at byggeriet ville stå færdig i fjerde kvartal af 2021.