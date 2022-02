Kontakttal: Stabil epidemi med stigende smitte i Vestdanmark

I sidste uge var kontakttallet ligeledes opgjort til 1. Det betyder, at ti smittede i gennemsnit smitter ti andre.

Kontakttallet blev tidligere kaldt smittetrykket og bruges af myndighederne som et af flere pejlemærker til at se, hvordan coronaepidemien udvikler sig.

Tallet udregnes ved at se på smittetallene for halvanden uge siden.

- Smitten falder i Østdanmark og særligt i Hovedstaden, mens den ser ud til at stige svagt i de tre vestlige regioner lige nu.

Testkapaciteten er skåret ned, samtidig med at flere anvender hjemmetest.

Men det er blevet sværere at få et reelt billede af, hvor mange smittede der er i samfundet.

Det hænger sammen med, at tallet blandt andet baserer sig på antallet af nye smittetilfælde.

Desuden er der mange, der slet ikke får symptomer, fordi den nuværende omikronvariant er mildere end den tidligere deltavariant.

- Det er blevet sværere at få noget meningsfuldt ud af kontakttallet i den situation, vi er i nu, lyder vurderingen fra lektor i matematisk epidemiologi Viggo Andreasen, Roskilde Universitet.

- Det skyldes, at der formentlig er et højt mørketal af smittede, der går under radaren.