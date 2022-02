Andelen af positive prøver i forhold til det samlede antal prøver er knapt 32 procent. Altså er det cirka hver tredje PCR-prøve, der har vist et positivt svar for corona.

Der er ifølge Henrik Nielsen overvejende sandsynlighed for, at smittetallet vil stige i de kommende dage.

Ifølge professor og overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Universitetshospital, Henrik Nielsen, kommer stigningen i smittede, som følge af at restriktionerne for nylig er blevet fjernet.

Det hører med, at antallet af nye smittetilfælde kan være endnu højere end dem, der er fundet i PCR-prøverne.

SSI har vurderet, at det i de seneste måneder kun er op mod halvdelen af alle smittetilfælde, der bliver registreret i PCR-prøverne.

En årsag kan være, at folk ikke udvikler symptomer og derfor ikke får foretaget en PCR-prøve.

På hospitalerne er antallet af patienter indlagt med corona tirsdag steget med 21 til 1315 personer. Ud af dem er 39 på intensiv, og 15 får hjælp af en respirator.

Antallet af indlagte patienter dækker både over patienter, der er indlagt på grund af corona og med corona.

Det betyder, at det ikke er alle patienter, der er indlagt som følge af corona. Et eksempel kunne være, at en patient er indlagt med et brækket ben og derudover er smittet med corona.