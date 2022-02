Dagens politiske hovedperson var ingen steder at se.

Danmarks nu tidligere forsvarsminister, Trine Bramsen, var nemlig testet positiv for corona, og derfor var hun ikke med, da statsminister Mette Frederiksen fredag var på Amalienborg for at præsentere en ministerrokade.

Rokadens største nyhed er, at den udskældte Bramsen flyttes til Transportministeriet, og at danske soldater til lands, til vands og i luften nu får en ny, politisk chef: Morten Bødskov, den