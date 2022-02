- Dødstallet er dog stadig brugbart til at vurdere dødeligheden, fordi hovedparten stadig dør ”af” covid-19, skriver SSI på sin hjemmeside.

Som det er nu, tæller man med i statistikken over coronarelaterede dødsfald, hvis man afgår ved døden inden for 30 dage efter et positivt PCR-testsvar.

Mange af dødsfaldene sker ifølge seruminstituttet blandt folk, der i forvejen har andre sygdomme.

Her vil covid-19 ”ofte have afgørende betydning for dødsfaldet”, skriver SSI. Instituttet noterer samtidig, at det er svært at vurdere betydningen af coronavirus og øvrige sygdomme.