Det tal kendes også som positivprocenten, og det har ligget over ti procent stort set alle dage i 2022. Torsdag er femte dag i træk, hvor det er over 26 procent.

Et dødsfald tæller med i statistikken, hvis man afgår ved døden, inden for 30 dage efter at være testet positive for corona. Det betyder, at corona ikke nødvendigvis er hovedårsag til dødsfaldet.