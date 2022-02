Myndighed giver hjælpende hånd til at sortere plast og pap

For at hjælpe både forbrugere, kommuner og virksomheder på rette vej lancerer Miljøstyrelsen derfor onsdag en ny hjemmeside og en ny kampagne.

Over en million borgere i Danmark er allerede i gang med at sortere deres affald i ni forskellige kategorier. Og endnu flere skal i gang.

- Det er en af de største forandringer i dansk affaldssektor i årtier, og derfor er der god brug for at få fortalt, at affaldssortering nytter, og hvordan vi får det gjort.

Her vil der være hjælp til, hvordan affaldet skal sorteres. Det vil også være muligt at læse om affaldets vej efter indsamling og om genanvendelse.

Hun henviser til en undersøgelse fra Rambøll med over 1000 deltagere.

Her svarer 79 procent, at affaldssortering er nødvendigt for at passe på klimaet. 78 procent mener, at sortering i de ti kategorier er godt.

Dog mener halvdelen af de adspurgte, at sortering er besværligt og desuden fylder.

Lea Wermelin glæder sig over, at de fleste allerede gerne vil. Men hun anerkender også, at det er en stor forandring for mange.

- Vi kommer alle til at ændre vaner, så vi skal hjælpe med information til at gøre det på en klog måde, og så skal vi have de gode eksempler. Det bliver lidt mere svært end før. Til gengæld gør det noget godt for vores klima og miljø, siger ministeren.

Sorteringen nytter, slår hun fast, men understreger også, at det vil blive kontrolleret.