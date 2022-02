Som gæst i ”Godmorgen Danmark” på TV 2 kunne overlæge og forsker ved SSI Anders Fomsgaard fortælle, at man i Norge havde eksempler på, at den nye undervariant af Omikron, Ba2, havde smittet folk lige efter smitte med den oprindelige omikron-variant, Ba1.

For lidt over en uge siden kom der en foruroligende melding fra Statens Serum Institut.

Hvis det holdt stik, kunne titusindvis af danskernes nylige coronasmitte vise sig uden effekt overfor en stigende udbredelse af Ba2-smitte, selvom Anders Fomsgaard dog stadig troede på god beskyttelse mod indlæggelse og død. Overlægen nævnte risikoen for to smittetoppe lige efter hinanden.

Blandt andet derfor ser SSI anderledes på situationen end for en uge siden - med det forbehold, at man endnu analyserer på såvel varianterne som tidligere testsvar.

Det er netop, hvis der er markante forskelle i virussets sammensætning, at der kan ske det, at en ny variant finder en nem vej rundt om immuniteten fra tidligere smitte.

Også norske Folkehelseinstituttet svarer, at de holder nøje øje med udviklingen. For grunden, til at frygten for reinfektioner eksisterer, er, at Ba1 og Ba2 på nogle punkter faktisk er så forskellige, at det har været overvejet i WHO, om Ba2 burde blive set som sin helt egen variant ligesom Alpha, Delta og Omikron.

Som et yderligere lag til historien udgav et stort hold af SSI’s forskere så sent som mandag aften et studie af Ba1 og Ba2. Her var konklusionen, at Ba2 formentlig er mere smitsom end den oprindelige Ba1-omikron.

Studiet, som fortsat afventer fagfællebedømmelse, blev udført i 8.541 husstande med 17.945 beboere i perioden 20. december til 18. januar. Det viser, at hvis en person i en husstand er smittet med Ba2, er der 39 pct. risiko for, at en anden person i husstanden bliver smittet inden for en uge. Med Ba1 er der 29 pct. risiko for videresmitte inden for en uge.