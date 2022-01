Interesseorganisationer vil have fond til klimatilpasning

Ifølge forslaget skal en sådan klimatilpasningsfond være med til at sikre, at vanskelige og dyre projekter rent faktisk bliver gennemført.

Det går nemlig for langsomt med at klimasikre landet mod skybrud, storme og stigende grundvand, mener Birgit S. Hansen, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg. Reglerne er for besværlige, og der er ikke penge nok.

- Det sætter borgere og kommuner under pres og vil få endnu flere konsekvenser i fremtiden. Situationen kalder på akut handling. Den manglende finansiering og de nuværende regler gør, at der ganske enkelt ikke bliver lavet de nødvendige foranstaltninger, siger hun.

Som det er nu, bliver projekter enten finansieret via takster fra vandselskaber, ud af lodsejeres egen lomme eller via skatten, fortæller Carl-Emil Nielsen, direktør i Danva.

Nogle gange to eller alle tre finansieringsmodeller med i et projekt. Det betyder, at man ikke altid kan nå til enighed.