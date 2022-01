Allerede kort efter, at statsminister Mette Frederiksen den 4. november 2020 meldte ud på et pressemøde, at alle mink i Danmark skulle aflives, var rigspolitichef Thorkild Fogde opmærksom på, at lovgrundlaget til at kræve dette ikke var på plads.

Om morgenen den 5. november kl. 07.05 sendte han en mail til politidirektør Lykke Sørensen, hvor han samlede op på minksituationen. Han forventede, at han samme dag skulle deltage på en pressebriefing, og her ville han sende en