Vestjysk stemmesluger vil blive i Ringkøbing-Skjern: »Jeg bryder mig ikke om tonen i Folketinget«

Gang på gang har Kristian Andersen været tæt på at lave politiske mirakler.

Som da han ved det seneste folketingsvalg var nær ved at få Kristendemokraterne tilbage på Tinge efter det meste af 15 års fravær. 17.000 vestjyske vælgere stemte på partiet, som blot manglede 191 stemmer for at trække et kredsmandat. Af de 17.000 stemmer var over 10.000 personlige på Kristian Andersen.