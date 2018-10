Regionsformand forsvarer omstridt platform: »Det er et skræmmebillede, når man påstår, at patienterne lider og dør«

Regionsformanden i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S) mener, at modstandere af det omstridte IT-system Sundhedsplatformen er gået for vidt.

Det skriver hun i et debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift, hvor hun skriver, at det er i orden at pege på udfordringer med Sundhedsplatformen, og at hun hilser konstruktiv kritik velkommen.

»Men kæden hopper altså af, når ’foreningen Sundhedsplatformen, Nej Tak’ påstår, at ”patienterne både lider og dør, fordi Sundhedsplatformen ikke fungerer.” Det er ikke et retvisende billede, men et skræmmebillede, og foreningen skaber med sådanne voldsomme udsagn unødig frygt hos vores patienter,« skriver hun og uddyber:

»Foreningens udtalelser efterlader læseren med det indtryk, at der slet ikke skete fejl i behandlingen før Sundhedsplatformen, da vi brugte de gamle IT-systemer, der nu er sendt på pension. Det passer simpelthen ikke«.

Det er helt konkret et "problemkatalog" fra landsforeningen "Sundhedsplatformen Nej Tak", som regionsformanden hentyder til.

I kataloget, der blev udgivet den 4. oktober, fortæller flere sundhedsprofessionelle om de store udfordringer, de oplever i hverdagen med det nye IT-system.

Formanden for foreningen, overlæge Sten Oyre, har forklaret, at systemet »med høj sandsynlighed« har ført til dødsfald på f.eks. Roskilde Sygehus.

»Patienterne både lider og dør, fordi Sundhedsplatformen ikke fungerer. De sundhedsprofessionelle føler ikke, at de kan være de læger eller sygeplejersker, de gerne vil være, fordi deres tid ryger ind i skærmen i stedet for over på patienterne,« sagde Sten Oyre tidligere i oktober til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Det er dén kommentar, regionsformanden nu reagerer på.

»Den voldsomme retorik og fejlagtige påstande skygger for muligheden for en ærlig og vigtig dialog om de udfordringer, som jeg er helt klar over, der er,« skriver hun.

Sundhedsplatformen er udviklet i USA og har - siden den blev implementeret i Region Hovedstaden og Region Sjælland i 2016 - været kritiseret fra flere sider.

I juni udtrykte Rigsrevisionen i en beretning, at Region Hovedstaden har handlet »uprofessionelt« og »kritisabelt«, da man tog Sundhedsplatformen i brug uden først at vide, hvordan det ville påvirke hospitalerne og personalet.

»Siden Sundhedsplatformen første gang blev taget i brug i maj 2016 har hospitalerne i Region Hovedstaden haft store problemer med at anvende systemet og registrere patientbehandlingen korrekt samt opretholde aktiviteten, dvs. behandle det samme antal patienter som tidligere,« lød det bl.a. i beretningen.

Politiken skrev tidligere i år, at regionerne hænger på Sundhedsplatformen indtil december 2021, selv om der er udbredt utilfredshed med platformen. Regionernes programstyregruppe godkendte nemlig leverancen i december 2017 og mistede dermed sin ret til at klage over systemet over for leverandøren eller klage over misligholdelse af aftalen.

Det betyder, at Region Hovedstaden har spildt de 2,1 mia. kr., det kostede at anskaffe og implementere Sundhedsplatformen på hovedstadens hospitaler, hvis regionen opsiger kontrakten med den amerikanske leverandør af platformen, Epic.

Hele problemkataloget fra landsforeningen Sundhedsplatformen Nej Tak kan læses her.