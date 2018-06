Debat: Sundhedsplatformen elsket af få og frygtet af alle

Efter at de første fire bølger nærmest havde druknet Region Hovedstaden i mudret vand, som havde fået de fleste hospitalsansatte til ganske at miste orienteringen, skyllede den sidste og femte bølge ind over resten af Sjælland 25/11 sidste år.



Den såkaldte udrulning af Sundhedsplatformen var gået ind i sin afsluttende fase. At selv erfarne svømmere har svært ved at holde hovederne oven vande, forklares med, at svømmeundervisningen har været utilstrækkelig. Mange holder sig oppe ved at træde vande. En del er svømmet i land på andre kyster. De har søgt job uden for Sjælland eller har valgt at lade sig pensionere i utide. Man har i mange år forsøgt at tiltrække læger til Sjælland. Nu går det for alvor den forkerte vej. Fire måneder efter indførelsen af Sundhedsplatformen har 30 pct. flere læger sagt deres stillinger op end i den samme periode sidste år.

Selv blev jeg bortvist fra min overlægestilling i distriktspsykiatrien i Køge, fordi jeg nægtede at arbejde med Sundhedsplatformen. Andre har valgt at give det nye computersystem en chance. Nogle har givet op. De har erkendt, at valget står mellem Sundhedsplatformen og deres lægeløfte. Det burde være et enkelt valg, men så alligevel ikke. Det betyder, at man er nødt til at arbejde på Fyn eller i Jylland, langt væk fra familie og venner. På plussiden hører genfundet arbejdsglæde og overskud til at få noget ud af fritiden.

Jeg arbejder nu i Viborg. Når jeg slukker computeren, gør jeg det med forvisningen om, at jeg hverken har efterladt løse ender eller skubbet et uoverskueligt registreringsarbejde foran mig. Det intuitive MidtEPJ it-system er så let at bruge, at man kan gøre den ene patient færdig, før man ser den næste.

Det går slet ikke med Sundhedsplatformen. Den er en absurd kompliceret, dyr og tidsrøvende fejlgenerator. Mindst en times overarbejde venter, når den sidste patient er gået. De sidste klik udføres fra computeren derhjemme.