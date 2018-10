Hvidvaskaktion får vekselbureauer til at lukke i hobetal

I årevis har kriminelle i stor stil brugt gadens vekselbureauer til at hvidvaske penge, men noget tyder på, at den finte snart kan være slut.

På bare to år er antallet af vekselbureauer nemlig skrumpet ind fra 70 til 19, og flere bliver lukket inden årsskiftet. Det skriver Politiken onsdag.

- Vi er ikke færdige endnu, og der vil være flere bureauer, som lukker. Jeg tør ikke sige, hvor vi ender, siger chefen for Finanstilsynets hvidvaskkontor, Stig Nielsen, til Politiken.

Det har i mange år ikke skortet på tilfælde, hvor vekselbureauerne har været sat i forbindelse med sager om lyssky pengetransaktioner og hvidvask af sorte penge fra narkohandel, bedragerier og skattesvindel.

Bagmandspolitiet har tidligere vurderet, at kriminelle udbytter for milliarder bliver vasket hvide gennem vekselbureauerne, der kan findes i de fleste større byer.

Først i sommeren 2017 greb politikerne ind, og lod Finanstilsynet overtage kontrollen med vekselbureauerne.

Med et slag blev det et lovkrav, at både nye og gamle bureauer skulle dokumentere deres evne til at spotte og indberette mistænkelige transaktioner. Først da kunne bureauerne få Finanstilsynets tilladelse til at drive virksomhed.

De nye regler fik en stor del af bureauerne til selv at dreje nøglen om. Og Finanstilsynets igangværende gennemgang af bureauerne har yderligere reduceret antallet af bureauer til de nuværende 19.

- Der er ingen tvivl om, at myndighedernes kontrol har været slap i rigtig mange år. Det har ikke været en politisk prioritet at kontrollere de her firmaer, siger Morten Bjerregaard, advokat med speciale i økonomisk kriminalitet, til Politiken.

- Når man kan lægge så mange bureauer ned ved at stramme reglerne, er det et ret tydeligt tegn på, at det her område har været det vilde vesten, siger han.

På grund af ferie har det ikke været muligt at få en kommentar fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).