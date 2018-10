Mand faldt over bord: Fundet efter flere timer i havet

En mand faldt tidligt tirsdag morgen om bord fra et handelsskib i Østersøen.

Efter en større indsats fra både danske og udenlandske aktører er det lykkedes at finde manden i havet, oplyser Forsvaret.

- En større redningsoperation med deltagelse af danske, svenske og tyske enheder førte til fundet af en svensk mand, der var faldet overbord syd for Gedser.

- Dansk redningshelikopter fra Roskilde observerede manden, der nu flyves til Riget (Rigshospitalet, red.), skriver Forsvaret på Twitter kort før klokken 12.

Ifølge major Claus Elberth, der er vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter, er det ikke til at sige, præcis hvor længe den 53-årige svensker har været i vandet. Det er dog i mindst to timer.

- Jeg kan ikke sige noget om mandens tilstand, men redningspersonale har ydet livreddende førstehjælp på ham, og han er netop landet ved Rigshospitalet, siger Elberth.

Lidt før klokken ni tirsdag morgen tikkede en anmeldelse ind til de danske myndigheder om, at man frygtede, at en mand var faldet over bord fra et handelsskib i farvandet mellem Gedser, der ligger på Falsters sydlige spids, og Warnemünde i Tyskland.

Det skete, efter at mandskabet om bord havde opdaget, at manden, der var besætningsmedlem, manglede.

Skibe fra hjemmeværnet, redningsbåde fra Danmark og Tyskland samt helikoptere blev sat ind i eftersøgningen, der nogle timer senere gav gevinst.

Handelsskibet var på vej fra Lübeck til København, oplyser Marinehjemmeværnet. Det er endnu uvist, hvordan ulykken skete.

Claus Elberth er dog tilfreds med redningsoperationen.

- Med dansk forsvars øjne er det en meget vellykket operation i tæt samarbejde med tyske og svenske enheder.

- Det er lykkeligt, at vi finder manden så hurtigt, og så håber vi selvfølgelig, at han overlever. Det er jeg dog desværre ikke herre over, siger han.

Ifølge B.T. er den svenske mand i kritisk tilstand.